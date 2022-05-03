إجلاء أكثر من 100 شخص من مصنع الصلب بماريوبول ووصلهم لزابوروجيا

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تم إجلاء أكثر من 100 شخص من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا ووصلوا إلى مدينة زابوروجيا بأمان، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث صحب طاقمها النازحين إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة، إن بعض النازحين مصابون.

وذكرت اللجنة أن مدنيين آخرين غادروا مصنع الصلب المحاصر بأنفسهم واتجهوا إلى أماكن مختلفة.

وقال باسكال هانت رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أوكرانيا: "إن هذه العملية المعقدة أتاحت للمدنيين مغادرة آزوفستال ومنطقة ماريوبول، لكننا كنا نأمل أن يتمكن المزيد من الأشخاص من الانضمام إليهم".

وذكر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير: "إنه لارتياح كبير أن بعض المدنيين الذي عانوا لأسابيع خرجوا الآن".