اتحاد الكرة يبدأ خطواته التصعيدية في ملف مباراة السنغال بعد عقوبات الفيفا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نيته في اتخاذ خطوات تصعيدية والتحرك في ملف طلب إعادة مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم (قطر 2022)، عن طريق اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، وذلك بعد قيام لجنة التأديب بالاتحاد الدولي لكرة القدم بالإعلان أمس الإثنين عن عقوبات أسود التيرانجا.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن العقوبات التي أعلنتها لجنة التأديب بالفيفا لم تخرج من حيز توقعات مسئولي الجبلاية، مُشيرًا إلى أنهم كانوا في انتظار صدور أي عقوبات ضد السنغال، من أجل استغلالها والتقدم بها لدى المحكمة الرياضية الدولية، لإثبات وجود مخالفات من جانب أسود التيرانجا.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التأديب بالفيفا وقّعت عقوبة مالية ضخمة على السنغال، وهو ما يؤكد تعرض منتخب مصر لانتهاكات فجة، خلال لقاء الإياب، مؤكدًا أن اتحاد الكرة سيظل يقاتل على حقوقه في هذا الملف.

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة كان يتوقع عدم صدور قرار من الفيفا بإعادة اللقاء، مُشيرًا إلى أن الآمال تتعلق منذ البداية في الحصول على حكم كهذا من المحكمة الرياضية الدولية.

وسيتقدم اتحاد الكرة بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الساعات المقبلة من أجل الحصول على حيثيات الحكم والعقوبة الموقعة على السنغال، على أن يتم التعاقد مع محام دولي ذو جنسية أوروبية، ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع مثل تلك الملفات، ثم تحريك دعوى قضائية في المحكمة الرياضية الدولية، للمطالبة بتأهل المنتخب المصري مباشرةً لكأس العالم قطر 2022، أو إعادة لقاء الإياب على أقل تقدير في دولة محايدة.

وكانت لجنة التأديب التابعة للفيفا أعلنت حزمة من العقوبات والقرارات الخاصة بمباريات الأجندة الدولية الأخيرة التي أُقيمت خلال شهر مارس الماضي، وشهدت توقيع غرامة مالية كبيرة على الاتحاد السنغالي لكرة القدم قيمتها 175 ألف فرانك سويسري، بجانب إقامة مباراة للمنتخب السنغالي بدون جمهور.

وجاء في حيثيات قرار الفيفا أن تلك العقوبة تأتي بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة والفشل في ضمان الحفاظ على القانون والنظام في الاستاد، واقتحام الملعب من الجماهير، ورمي المقذوفات، وإضاءة الألعاب النارية، واستخدام مؤشرات الليزر، وإرسال رسالة غير مناسبة في الأحداث رياضية -لافتة هجومية-.

وتعد هذه العقوبة هي الأكبر بين جميع العقوبات الصادرة بحق المنتخبات والاتحادات الأهلية في جميع القارات حول العالم، الخاصة بمخالفات مباريات الأجندة الدولية الماضية، والتي جرت في شهر مارس، حتى أنها تخطت العقوبة الموقعة على نيجيريا (غرامة 150 ألف فرانك سويسري ومباراة بدون جمهور)، رغم اقتحام جماهير النسور الخضراء لملعب مباراة غانا، والقيام ببعض الأعمال التخريبية، مما أسفر عن وفاة طبيب تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما قررت لجنة التأديب بالفيفا تغريم الاتحاد المصري لكرة القدم 6 ألف فرانك سويسري، بداعي سوء سلوك المنتخب الوطني، نظرًا لحصول أفراده على 6 إنذارات خلال اللقاء.

وكان المنتخب الوطني فقد مقعده في نهائيات كأس العالم 2022، بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح في الجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة للمونديال، والتي أتت بعد أسابيع من الخسارة بركلات الترجيح أيضًا في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

يُذكر أن قرعة كاس العالم 2022 التي جرت الشهر الماضي كانت قد أسفرت عن وقوع المنتخب السنغالي في المجموعة الأولى مع البلد المضيف قطر، وسيخوض لقاء الافتتاح في البطولة أمام نظيره الهولندي شهر نوفمبر المقبل.