 السعودية تستنكر اقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة في الخرطوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تستنكر اقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة في الخرطوم

الرياض - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 10:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 10:30 ص

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

‌‎وأعربت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، عن استنكار المملكة بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

‌‎وجددت الخارجية السعودية دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.


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