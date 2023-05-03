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برنامج الأهلي في ثاني أيامه بالإمارات قبل مباراة السوبر

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 12:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 12:04 م

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مساء أمس بفندق إقامة البعثة بالإمارات، في حضور الجهاز المعاون؛ للتأكيد على العديد من الإجراءات التنظيمية، ووضع برنامج الفريق في اليوم الثاني.

ويتضمن برنامج الفريق، تناول اللاعبين وجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحًا، على أن يبدأ الفريق في السابعة والنصف من مساء اليوم التحرك إلى ملعب الكريكت لخوض المران الذي ينطلق في تمام الثامنة، وذلك عقب تناول اللاعبين وجبة الغداء في الرابعة عصرًا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.


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