مركز عدالة: الإفراج عن جميع المشاركين في أسطول الحرية

أعلن مركز "عدالة" الحقوقي، الأحد، أن إسرائيل أفرجت عن جميع المشاركين في أسطولي "الحرية" و"الألف مادلين" الذين اعتقلتهم قبل أيام، مشيرا إلى أن الإفراج تم صباح اليوم عبر الأراضي الأردنية.

وقال المركز، في بيان، إن المشاركين، وعددهم 145 شخصا من ناشطين ودبلوماسيين وصحافيين وأطباء ومحامين، أُفرج عنهم بعد أيام من اعتراض سفنهم في المياه الدولية على بُعد نحو 120 ميلًا من سواحل غزة، أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على القطاع وإيصال مساعدات إنسانية إليه.

وأشار البيان، إلى أن من بين المفرج عنهم الناشطتين هويدة عرّاف، وزوهر ريغف، اللتين تحملان الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسية أخرى (لم يذكرها).

وأوضح أن عملية الاعتراض تمت فجر الثامن من أكتوبر الجاري، وأن المشاركين نُقلوا قسرا إلى داخل إسرائيل واحتُجزوا في سجن كتسيعوت (جنوب) وعدة سجون أخرى.

وبيّن مركز "عدالة"، أنه تولّى التمثيل القانوني للمعتقلين خلال فترة احتجازهم، وتلقى عشرات الشهادات التي تحدثت عن "تعرضهم لسلوك عنيف ومهين من قبل القوات الإسرائيلية"، شمل اعتداءات جسدية ولفظية، وتقييدا لساعات طويلة، ومصادرة للممتلكات، ومنعا من التواصل مع المحامين.

وأكد المركز، أن اعتراض الأسطول في المياه الدولية ونقل المشاركين قسرا يشكلان "انتهاكا جسيما للقانون الدولي".

واعتبر أن هذه الممارسات تعكس "سياسة إسرائيلية ممنهجة لتجريم النشاط المدني والحقوقي المتضامن مع سكان غزة".

والأربعاء، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تعرض "أسطول الحرية" المتجه إلى القطاع الفلسطيني لهجوم إسرائيلي في المياه الدولية، عقب أيام من هجومه على "أسطول الصمود".

وأسطول "الألف مادلين" هو جزء من أسطول الحرية، يتكون من 8 سفن، تم اعتراضها الأربعاء أيضا.

وأسطول الألف مادلين، تابع لحركة بنفس الاسم، تحمل اسم الصيادة الغزية مادلين كُلاّب، التي كسرت الحصار بممارسة الصيد في بحر غزة، وترمز إلى آلاف النساء والأطفال الذين يعانون وطأة الحصار.

وانطلق "أسطول الحرية"، الذي يضم 11 سفينة قبل أيام، وعلى متنه ناشطون مدنيون ومساعدات إنسانية للقطاع المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وقبل ذلك بأسبوع، هاجمت إسرائيل في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار عن غزة، أثناء إبحاره باتجاه القطاع الفلسطيني.

واعتقلت إسرائيل تعسفيا مئات الناشطين الذين كانوا على متنه، قبل أن تفرج عن معظمهم، وسط أحاديث عن تعرضهم لـ"تعذيب" و"سوء معاملة.