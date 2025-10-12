بيراميدز يخسر من وي بثلاثية وديا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين نادي بيراميدز ونظيره نادي وي بفوز الضيوف (وي) بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي جرى بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

سجل هدفي بيراميدز في المباراة، دودو الجباس والبرازيلي إيفرتون داسيلفا، في اللقاء الودي التحضيري الذي يقام خلال التوقف الدولي وفي ظل غيابات كبيرة لانضمام أغلب لاعبي الفريق سواء المحليين أو المحترفين للمنتخبات المختلفة، بجانب إصابة الثنائي محمود زلاكة وأسامة جلال.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - طارق علاء - علي جبر - أحمد توفيق

خط الوسط: محمود دونجا - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس

وفي الشوط الثاني شارك عبد الرحمن جودة وعدد من الناشئين والشباب، زياد هيثم، وأدهم نبيل وحسن طارق وزياد النواوي وزياد شاكر وأحمد سيد.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة قبل العودة بداية من يوم الثلاثاء لاستئناف التدريبات تحضيرا للقاء السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر له السبت المقبل.