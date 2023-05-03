الكويت تدين وتستنكر اقتحام مجموعة مسلحة لمبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين اقتحام مجموعة مسلحة لمبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان والتي قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على ممتلكات الملحقية.

وشددت الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم الأربعاء، على أن هذا العمل المجرم دوليًا يعد انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تحرم اقتحام مقار البعثات الدبلوماسية وتمنح مبانيها الحماية والحصانة الكاملة.

ودعت الخارجية الكويتية السلطات الرسمية وجميع الأطراف المعنية في جمهورية السودان إلى سرعة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان سلامة مبانيها وطاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذا الاقتحام.

كما أعربت الوزارة عن تضامن ووقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات الأمنية والقانونية التي تتخذها للحفاظ على أمن بعثاتها الدبلوماسية.