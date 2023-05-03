قالت الفنانة مي كساب، إنّه مسلسل جعفر العمدة (الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني) حقق نجاحا وصفته بأنه كان كبيرا وفاق كل التوقعات.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، في حلقة عُرِضت اليوم الأربعاء، أن المخرج محمد سامي أثناء كتابته أوراق المسلسل أنه يكتب دورا مخصصا لها، في إشارة إلى أنّ الدور أعدّ خصيصا بهذا الشكل المناسب لها فقط.



وأوضحت أن قرأت الحلقات الثلاثين فور أن عُرِض عليها الدور، ودخلت في نقاش مطول مع سامي استغرق أربع ساعات كاملة، وكانت في قمة سعادتها بسبب هذا الدور الثري والذي يعج بالتطورات والأحداث والمشاعر التي لم تجسدها من قبل.



وتابعت: «محمد سامي أنا طول الوقت عاوز منك وإنتي في عز عياطك تضحكيني.. وده عاملي رعب.. ده رزق من ربنا والحمد لله حصل».



وروت مي، أصعب مشهد قدمته المسلسل، وهو مشهد «الشبشب»، والذي عرض في الحلقة التاسعة، عندما ضربت كارم (أحد خصوم جعفر) به، بعدما أوهمته بأنها توافق على عرضه الزواج منها، في أعقاب طلاقها من جعفر.



ولفتت إلى أن كواليس المسلسل كانت رائعة، حيث ظلّت مشاعر الحب تسود بين الجميع؛ لقناعتهم بأهمية العمل الذين يشاركون فيه، ورغبتهم في تحقيق النجاح.



وتحدثت عن هذا المشهد قائلة: «من أول ما قرأت الدور وأنا عارفة إن المسلسل ده هيبقى تريند.. لما محمد رمصان قال شبشب ثريا تريند السيدة زينب لمدة أسبوع دموعي كانت هتنزل.. إحنا بنبقى فاهمين إن ده بيغازل الجمهور».



وتابعت: «رمضان رمى الجملة دي للجمهور علشان يقولهم شبشب ثريا تريند النهاردة وفعلا طلع تريند».



ونوهت بأنها شعرت باستمتاع كبير بالتمثيل مع جميع زملائها في العمل، وخصّت بالذكر بطل المسلسل الفنان محمد رمضان، ووصفت التمثيل معه بأنه أشبه بمباراة بينج بونج.



ومسلسل «جعفر العمدة» تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لمى كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.



وتدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة (محمد رمضان) الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.