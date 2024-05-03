سياسي من إستونيا يقوم برحلة على دراجته من تالين إلى كييف لجمع أموال لصالح المجهود الحربي الأوكراني

قام سياسي من إستونيا برحلة بالدراجة لمسافة 1700 كيلومتر من تالين إلى كييف لجمع أموال لصالح المجهود الحربي الأوكراني.

وبدأ كريستو إين فاجا، وهو عضو في البرلمان الإستوني ينتمي لحزب الإصلاح الحاكم، رحلته التي تستغرق أسبوعا في 26 أبريل، حيث وصل إلى كييف أمس الخميس بعد أن مر عبر لاتفيا وليتوانيا وبولندا.

وقال فاجا إن "الرحلة كانت مرهقة جسديا وذهنيا بسبب الرياح المعاكسة القوية". وأضاف: "لكن ما يفعله الجيش الأوكراني من أجل إستونيا وسائر أوروبا لا يمكن مقارنته بأي حال بهذه الرحلة بالدراجة."

وذكر فاجا، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، إنه يريد الاستفادة من هذه الرحلة في تذكير الرأي العام الإستوني بأن الحرب أقرب مما قد يتصور.

ونشر فاجا صورا لدراجته على طول الطريق.

ويُذكر أن فاجا الذي يبلغ من العمر 27 عاما، وعضو في البرلمان الإستوني منذ عام 2023، هو دراج محترف سابق، وقام بتمثيل المنتخب الإستوني في العديد من المسابقات الدولية، وانضم كدراج لفريق لسباق الهواة في فرنسا لمدة عامين.