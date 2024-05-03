المدعي العام للجنائية الدولية يطالب بالتوقف عن ترهيب موظفي المحكمة

طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الجمعة، بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، مشيرا إلى أن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب.

وقال المكتب في بيان نشره على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فورا، وفقا لموقع "عرب 48" الإخباري.

وأضاف أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.

وأصدرت المحكمة البيان، الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات إسرائيلية وأمريكية للتحقيقات التي تجريها في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال العدوان على غزة.

وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، لكن فلسطين عضو في المحكمة منذ 2015.

وعبَر مسئولون إسرائيليون عن قلقهم في الأيام القليلة الماضية من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسئولين حكوميين كبار فيما قد يكون أخطر إجراء قانوني دولي يُتخذ ضد إسرائيل منذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وقالت مصادر لوكالة رويترز قبل أيام إن ممثلي ادعاء من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع موظفين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على إجراء محققين من المحكمة مقابلات مع مسعفين بخصوص جرائم محتملة في غزة.