طلبة معتصمون يرفعون علم فلسطين على سارية طويلة وسط جامعة جورج واشنطن

رفع الطلبة المعتصمون داخل جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأمريكية واشنطن، علم فلسطين على سارية طويلة وسط الجامعة، تنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة، ومماطلة إدارة الجامعة في تلبية مطالبهم بوقف الاستثمارات في دولة الاحتلال وقطع العلاقات مع مؤسساتها التعليمية.

وتعالت الصيحات والهتافات المؤيدة للشعب الفلسطيني أثناء رفع العلم داخل الجامعة، في تحد ومواجهة جديدة مع إدارة الجامعة التي تهدد بإخلاء الجامعة بالقوة وفض الاعتصام، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وتتصاعد المظاهرات الرافضة للحرب على غزة التي انطلقت في كبرى الجامعات الأمريكية منذ أكثر من أسبوعين، لتصل إلى أكثر من 120 جامعة ومعهد في أمريكا، وذلك رغم التحذيرات التي تطلقها إدارات هذه الجامعات بالتعاون مع الشرطة المحلية بتنفيذ عمليات اعتقال وتوجيه تهم للطلبة.

وتمتد هذه الاحتجاجات والاعتصامات في حرم الجامعات من كاليفورنيا غربا، إلى الولايات الشمالية الشرقية، مرورا بالولايات الوسطى والجنوبية، مثل: تكساس، وأريزونا، ضد الحرب على قطاع غزة، والمطالبة بقطع إداراتها روابطها بمانحين لإسرائيل، أو شركات على ارتباط بها.

ونقلا عن وسائل إعلام، ارتفع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية إلى ما يزيد عن 2000 معتقل، حيث انتشرت الشرطة الأمريكية في عدد من الجامعات، ونفذّت عمليات توقيف جديدة، بعد تدخلها في مؤسسات تعليمية في لوس أنجلوس، ونيويورك، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تعبئة مناهضة للحرب على غزة.