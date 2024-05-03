القبض على أسترالي هرب الكوكايين داخل منتجات دجاج مجمدة 

قالت الشرطة الاتحادية الأسترالية اليوم الجمعة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 55 عاما بتهمة تهريب 120 كيلو جرام من مخدر الكوكايين في صورة منتجات دجاج مجمدة.

وجاء في بيان للشرطة أن الرجل يشتبه أنه متورط في محاولة نقل المخدرات من ملبورن إلى سيدني في سيارة "فان" محملة بمنتجات دجاج مجمدة في عام 2022.

ومن المقرر توجيه الاتهام للرجل اليوم الجمعة في محكمة بريسبان في تهمة واحدة وهي تهريب مخدرات محظورة بكميات تجارية، والتي تبلغ عقوبتها القصوى السجن مدى الحياة.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إن الرجل كان أحد اثنين من سكان مدينة كوينزلاند تم اتهامهما في عام 2022 بالتورط في عصابة لغسل أموال مسؤولة عن غسل 5ر4 مليون دولار أسترالي (3 ملايين دولار أمريكي).