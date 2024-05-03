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كشف مصدر أمني عراقي يوم الخميس تفاصيل العثور على جثة طبيب أسنان متقاعد معروف داخل منزله في محافظة النجف.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة "شفق نيوز" أن "قوة أمنية عثرت على جثة طبيب الأسنان المتقاعد فيصل الحويزي مقتولا داخل منزله".

وأضاف أن جثته وجدت مقيدة اليدين والقدمين وعليها آثار طلق ناري في الرأس.

وأوضح المصدر أن "القوات الأمنية التي قدمت لمحل الحادث اكتشفت وفق تحقيقات أولية تعرض منزل الطبيب للسرقة من دون الكشف عن التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عائلة الطبيب المغدور اعتذرت عن قبول التعازي لحين القبض على الجناة.

من جهتها نعت نقابة أطباء الأسنان فرع النجف الدكتور المتقاعد فيصل الحويزي.

وذكرت في بيان "تنعى نقابة أطباء الأسنان في النجف فقيدها الأخ والزميل الدكتور فيصل الحويزي طبيب اختصاص، والد أطباء الأسنان الدكاترة حسين وأكرم وزياد ورائد الحويزي، إثر حادث اجرامي غادر".