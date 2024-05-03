ألونسو: الجميع يريد هزيمة ليفركوزن

أكد تشافي ألونشو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، إن فريقه يتطلع إلى مواصلة مسيرته الرائعة في 47 مباراة دون هزيمة هذا الموسم لكن المهمة لن تكون سهلة.

واقترب الفريق المتوج مؤخراً بلقب الدوري الألماني خطوة أخرى من تحقيق الثلاثية بعد الفوز الذي حققه خارج ملعبه على روما بنتيجة 2-0، في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي أمس الخميس، كما وصل إلى نهائي كأس ألمانيا أمام كايزرسلاوترن.

ويحل ليفركوزن، الذي أنهى سيطرة بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني بعد 11 عاماً ليحقق لقبه الأول منذ 1993، ضيفاً على أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز السادس الأحد المقبل.

وقال ألونسو للصحافيين: "نريد أن نحافظ على سجلنا خالياً من الهزائم ونعلم أن الأمور تصبح أكثر صعوبة كل أسبوع، الكل يريد الفوز علينا".