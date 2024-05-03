حبس زوجين قتلا ابنهما ودفناه بجوار المنزل في البحيرة: وثقاه بالحبال وضرباه عدة أيام

قرر محمد رائد، وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس نيابة كوم حمادة، حبس مزارع وزوجته، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة قتل ابنهما ودفنه بجوار منزلهما في قرية علقام التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، من كشف غموض اختفاء شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، وتبين أن والديه قاما بتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب حتى الموت بسبب تعاطيه للمواد المخدرة.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد حاتم السمري، مأمور مركز شرطة كوم حمادة، ببلاغ من "صابر علي"، مزارع ومقيم بقرية علقام، بإختفاء ابنه "حسن"، 18 عامًا، في ظروف غامضة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد الشاذلي، رئيس فرع البحث الجنائي ببدر، والرائد كريم الخولي، رئيس مباحث كوم حمادة، لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء اختفاء الشاب والده "المبلغ" بمساعدة والدته، وتدعى "غزالة م. س"، ربة منزل، وعند تضييق الخناق عليهما، اعترفا بقيامهما بتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب لعدة أيام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بغرض تأديبه لسوء سلوكه وعادته لتعاطي السجائر والمخدرات، ثم قاما بالتخلص من الجثة؛ بدفنها بجوار المنزل.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بإنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.