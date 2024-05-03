مسئول أمني عراقي: زيارة السوداني لواشنطن أثمرت صفقات عسكرية كبيرة

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق اللواء الطيار تحسين الخفاجي، أن العراق تعاقد خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة، على شراء 21 طائرة هليكوبتر لتعزيز قدرات الجيش العراقي.

وأوضح المسئول العراقي، أن بلاده تعاقدت على شراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز (بيل 412) متعددة الأغراض و9 طائرات من نوع (بيل 407).

وأضاف في تصريحات للوكالة، أن التعاقدات اعتمدت آلية الدفع التدريجي وليس الدفع الكامل.

وقال: "لأول مرة تكون آلية الدفع بالدفع المرن، وهذه الولايات المتحدة استخدمتها فقط مع العراق، وتقديرا لدولة رئيس الوزراء القائد العام على شكل دفعات، خلافا لما يتم التعاقد عليه من خلال آلية (FMS) تدفع المبالغ كاملة".

وأضاف الخفاجي، أن هناك اهتماما كبيرا أيضا بتطوير منظومة الدفاع الجوي للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية. وتابع: "في مجال الدفاع الجوي، القائد العام للقوات المسلحة مهتم جدا بالدفاع الجوي، وهناك اهتمام كبير من خلال شراء منظومات متطورة جدا للدفاع الجوي تسهم في المحافظة على سماء ووحدة أراضينا".

وأكد أن العراق بات "شبه خال من الإرهاب" بعد الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد منذ عام 2003.

وأضاف: "ما مررنا به من ‏الإرهاب كان صعبا جدا، والآن نحن نتكلم عن بلد تقريبا شبه خال من الإرهاب، لا يوجد إلا بعض المفارز المتواجدة في بعض المناطق التي تعتبر معقدة جغرافيا وهناك عمل مستمر من القوات الأمنية في هذه المناطق، أيضا الاستقرار الكبير الذي يشهده العراق الآن في حدوده وقواته الأمنية عال جدا، وبالتالي يوجد فرق كبير بين ما كان عليه العراق سابقا والآن".