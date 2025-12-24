يحيي الفنان علي الحجار، حفلا غنائيا جديدًا في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المُنعم الصاوي.

ومن المقرر أن يقدم الحجار خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة المحببة لدى جمهوره ومنها، "الزين والزينة، والليل وآخره، وزي الهوا، وبوابة الحلواني، ومسألة مبدأ، وعارفة".

ويقدم الفنان علي الحجار حفله السابع من مشروع 100 سنة غنا تكريما للموسيقار الكبير سيد مكاوي، الحفل بمشاركة الفنان طارق فؤاد والنجوم الصاعدة، عبد العزيز سليمان، وأمنية بكر، وعلياء ندى، بقيادة وجدي الفوي، وإخراج أحمد فؤاد، وذلك في الثامنة مساء 2 يناير المقبل على المسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة.