نقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تصريحات لمدرب منتخب مصر الأول حسام حسن، والتي دعم خلالها النجم الأول للمنتخب محمد صلاح، لاعب ليفربول الذي يمر بفترة صعبة مع فريقه حاليًا.

وقال حسام حسن لصحيفة ديلي ميل: "معنويات صلاح في التدريبات عالية جداً، وكأنه ينضم لتوه إلى المنتخب الوطني".

وأضاف: "أعتقد أن صلاح سيقدم أداءً رائعاً في البطولة مع منتخب بلاده، وسيظل صلاح رمزاً وأحد أفضل لاعبي العالم".

وتابع: "كان هناك تواصل مستمر مع محمد صلاح خلال ما لا أريد أن أسميه أزمة، لأن أي لاعب يمكن أن يكون لديه اختلاف في الرأي مع مدربه في ناديه".

قبل أن ينهي: "حدث نفس الشيء مع صلاح عندما مر بفترة لم يسجل فيها أهدافاً مع ليفربول. ثم عاد إلى المسار الصحيح من خلال المنتخب الوطني، ونتيجة لذلك، عاد بمستوى أفضل من ذي قبل."