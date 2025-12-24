ضياء السيد: صلاح يتميز بصناعة أجواء إيجابية داخل معسكر المنتخب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوضح ضياء السيد، المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني، أهمية تواجد اللاعبين الكبار في المنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل، على ملعب أكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «CBC»: «منتخب مصر يضم مجموعة من النجوم الكبار الذين يلعبون دورًا مهمًا في مساعدة المدير الفني حسام حسن، على فرض الانضباط والسيطرة داخل الفريق».

وأضاف: «وجود عناصر قيادية ينعكس بشكل إيجابي على اللاعبين داخل وخارج الملعب ويساعد على فرض الانضباط بين اللاعبين».

وأوضح: «محمد صلاح يحرص باستمرار على الاجتماع بزملائه والتحدث معهم، مستفيدًا من طبيعة البطولات المجمعة التي تعزز التقارب بين اللاعبين، وكذلك محمود تريزيجيه ومحمد الشناوي يقومان بالدور نفسه داخل غرفة الملابس».

وأتم: «صلاح يتميز بقدرته على صناعة أجواء إيجابية داخل معسكر المنتخب، ويساهم في تخفيف الضغوط عن اللاعبين، وهو ما يساعدهم على التركيز وتقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب».

واستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة أمس الأول، الإثنين، بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، وسجل صلاح هدف الفوز في الدقيقة 90+1.