تركيا: العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي

• بحسب تصريح لوزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عقب تحطم الطائرة الثلاثاء قرب أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الأربعاء، العثور على الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت الخاص بطائرة رئيس الأركان الليبي محمد الحداد في موقع الحطام قرب العاصمة أنقرة.

وأوضح يرلي قايا في مؤتمر صحفي، أن فرق البحث عثرت على جهاز تسجيل الصوت الخاص بالطائرة المنكوبة في تمام الساعة 2:45 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) وعلى الصندوق الأسود في تمام الساعة 3:20 فجر الأربعاء.

وأضاف يرلي قايا أن الجهات المعنية بدأت عمليات الفحص والدراسة لهذين الجهازين.

وأشار إلى أن الطائرة المنكوبة أبلغت عن عودتها في تمام الساعة 8:32 مساءً بسبب عطلٍ فني.

وذكر الوزير أن 408 عناصر و103 مركبات برية و7 طائرات تابعة لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) وقوات الدرك والشرطة والخدمات الصحية وفريق الإنقاذ الطبي الوطني وقيادة القوات البرية وقيادة القوات الجوية ومركز التحقيق في سلامة النقل التابع لوزارة النقل والبنية التحتية وإدارة الإطفاء ووحدات هيئة المطارات الحكومية، يتواجدون في مكان الحادث حاليا.

وأكد أن جميع العناصر الجوية والبرية، بما في ذلك المسيّرات ومركبات البحث والإنقاذ ذات الدفع الرباعي والثماني ووحدات الكلاب البوليسية، تعمل بتنسيق تام عبر مركز التنسيق المتنقل التابع لـ"آفاد".

كما أفاد يرلي قايا بوصول وفد ليبي مكون من 22 شخصاً إلى أنقرة، 5 منهم من أقارب الضحايا.

وتابع: "أتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المأساوي وللشعب الليبي والحكومة الليبية وهيئة الأركان العامة الليبية. كما أتقدم بخالص التعازي لأسر أفراد طاقم قيادة الطائرة الذين قضوا نحبهم في الحادث".

والثلاثاء، أعلن يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي و4 آخرين.

وأوضح يرلي قايا في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد كيلومترين من قرية "كسيك كاواك" التابعة لقضاء هايمانا قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار "أسنبوغا" في أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس.​​​​​​​