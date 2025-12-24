التحقيق مع 3 متهمين حاولوا غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى الزراعية والسيارات".

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورين بـ 100 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.