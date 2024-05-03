الفاو ترحب بقرار الأمم المتحدة إعلان 2026 سنة دولية للمزارعات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، الترحيب بالقرار الذي اعتمدته اليوم الجمعية، العامة للأمم المتحدة لإعلان عام 2026 سنة دولية للمزارعات.

ويدعو هذا القرار، الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية واعتُمِد بتوافق الآراء، منظمة الأغذية والزراعة إلى أن تقوم، بالتعاون مع الوكالات الأخرى التي تتخذ من روما مقرا لها، بتيسير تنفيذ السنة الدولية للمزارعات والاحتفال بها.

كما يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، إلى زيادة الوعي بالدور الحاسم الذي تؤديه المزارعات في جميع أنحاء العالم في نظم الأغذية الزراعية، فضلا عن مساهماتهن في الأمن الغذائي والتغذية والقضاء على الفقر.

وفي هذا الصدد، ستكون السنة الدولية للمزارعات لعام 2026 منهاجا لاعتماد سياسات وإجراءات فعالة للتصدي للحواجز والتحديات التي تواجهها المزارعات عبر نظم الأغذية الزراعية، فضلا عن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء في مجال الزراعة.

وسيبرز الاحتفال أيضا الدور الحيوي للفلاحات والنساء الريفيات الأخريات في ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية.