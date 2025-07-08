سلسلة متاجر كارفور الفرنسية و«كوبيراتيف يو» تشكلان شراكة شرائية أوروبية

أعلنت سلسلة متاجر "كارفور" الفرنسية العملاقة للتجزئة، ومجموعة "كوبيراتيف يو" التعاونية المستقلة لتجارة التجزئة، اليوم الثلاثاء، عن شراكة جديدة في مجال المشتريات الأوروبية.

ويهدف التحالف إلى تعزيز القوة الشرائية للشركتين، من خلال الدمج بينهما لتقديم قيمة أفضل للمستهلكين، على حد قول الشركتين.

وأفادت "كارفور" بأن التحالف، الذي من المقرر أن يستمر لمدة 6 أعوام، سيركز -بداية من عام 2026، على التفاوض على الأسعار وتقديم خدمات دولية للموردين متعددي الجنسيات في أنحاء الدول الأوروبية التي تعمل فيها الشركتان.

وبحسب الشركة، فإن "كونكورديس"، التي ستتخذ من بروكسل مقرا لها، سوف تستفيد من انتشار "كارفور" في أوروبا، ومن الخبرة التي تتمتع بها شركتا "سي دبليو تي" و"يوريكا" التابعتان لها، إلى جانب خبرة "كوبيراتيف يو" في الشراكات الدولية.