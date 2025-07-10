الحوثيون يغرقون سفينة شحن في البحر الأحمر ويأسرون ناجين والولايات المتحدة تدين

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن جماعة الحوثي في اليمن أغرقت سفينة الشحن "إترنيتي سي" في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل عدد غير معروف من الأشخاص، في ثاني حادث من نوعه خلال أربعة أيام فقط.

وقالت السفارة الأمريكية في اليمن إن "عددا كبيرا" من الناجين تم أسرهم، مطالبة بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عنهم، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن عدد القتلى.

من جهتها، ذكرت بعثة "أسبيديس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والمتمركزة في اليونان أن 19 شخصًا من طاقم السفينة "إترنيتي سي" لا يزالون في عداد المفقودين. وأوضحت أن السفينة كانت تقل 22 من أفراد الطاقم وثلاثة حراس أمن، لكنها لم تؤكد وقوع أي وفيات.

وأضافت البعثة أن عملية إنقاذ نفذتها شركة خاصة أسفرت عن إنقاذ ستة أشخاص من البحر.

في المقابل، أفاد الحوثيون في بيان أنهم "أنقذوا" عددا من أفراد الطاقم وتم نقلهم إلى "مكان آمن"، مؤكدين أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي. وزعمت الجماعة، المدعومة من إيران، أن الهجوم نُفذ باستخدام ستة صواريخ باليستية ومجنحة، بالإضافة إلى قارب غير مأهول.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تستهدف جماعة الحوثي سفن الشحن التجارية التي تزعم أنها مرتبطة بإسرائيل، وتقول إن هدفها هو دعم حركة حماس في قطاع غزة.

وكانت سفينة الشحن "ماجيك سيز" غرقت أيضا في 6 يوليو/تموز الجاري بعد تعرضها لهجوم من الحوثيين. ونشرت الجماعة مقطع فيديو للهجوم وغرق السفينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله لاحقا في وسائل إعلام يونانية.

ويُظهر الفيديو عدة انفجارات تصيب السفينة، التي يبلغ طولها 200 متر وتحمل علم ليبيريا، قبل أن تغرق تدريجيا في المياه.

وقال علي الديلمي، عضو المكتب السياسي للحوثيين، إن الهجوم على "ماجيك سيز" كان "رسالة ردع واضحة" للدول والشركات التي تتعاون مع إسرائيل.

وأفاد الحوثيون بأنهم استخدموا قوارب مسيرة وأجهزة تفجير لاصقة على هيكل السفينة.

وأكدت "عملية أتالانتا" التابعة للاتحاد الأوروبي، المعنية بمراقبة القرصنة في المحيط الهندي، أن المهاجمين اقتربوا من السفينة بقوارب صغيرة، وأن طاقمها المؤلف من 22 شخصا غادرها بعد اندلاع حريق على متنها.

فيما أفادت "الهيئة البريطانية لعمليات التجارة البحرية" بأنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم بواسطة سفينة تجارية كانت في المنطقة.

وتعهد الحوثيون بمواصلة حملتهم البحرية حتى يتم رفع الحصار عن غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.