 تاس: روسيا تعتزم المشاركة في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذا العام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تاس: روسيا تعتزم المشاركة في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذا العام

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 2:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 2:34 م

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن روسيا ستشارك هذا العام في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمقرر في فيينا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وردا على تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان نوييل بارو، بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض أقسى عقوبات له على روسيا، نقلت وكالة تاس عن جروشكو قوله، إن موسكو لديها ما يكفي من الخبرات المتراكمة في مواجهة العقوبات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شارك في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2024 والذي عُقد في مالطا.


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