عمال فيلادلفيا الأمريكية يتوصلون مع المدينة إلى اتفاق لإنهاء إضراب أوقف جمع نفايات المنازل

أعلن مسئولون، اليوم الأربعاء، أن نقابة تمثل الآلاف من العمال في فيلادلفيا توصلت مع مسئولي المدينة إلى اتفاق لإنهاء الإضراب الذي استمر لأكثر من أسبوع، وتسبب في توقف جمع صناديق القمامة السكنية من على الأرصفة، بالإضافة إلى التأثير على خدمات أخرى.

وكان ما يقرب من 10 آلاف عامل من مجلس المنطقة 33 التابع للاتحاد الأمريكي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات، قد أضربوا عن العمل في الأول من يوليو الجاري، حيث طالبوا بتحسين الأجور والمزايا التي يحصلون عليها بعد فشلهم في الاتفاق مع المدينة على عقد جديد.

وتم الإعلان عن الاتفاق المؤقت فيما كان من شأنه أن يكون اليوم التاسع من الإضراب.