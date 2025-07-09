إيطاليا توضح أسباب إلغاء زيارة وفد أوروبي إلى بنغازي

كشف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، اليوم، أسباب إلغاء الاجتماع الذي كان مقررًا لوفد من الاتحاد الأوروبي في مدينة بنغازي الليبية، أمس الثلاثاء.

وأرجع الوزير الإيطالي، في تصريحات لقناة "تي جي 1" الإيطالية، أسباب إلغاء الزيارة إلى "الحماس المفرط لبعض المسئولين في الوفد الأوروبي"، حيث استبعد أن يؤثر ذلك على التعاون القائم مع شرق ليبيا.

- حكومة حماد تعلن إلغاء زيارة وفد أوروبي

كان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي أسامة حماد، أعلن، أمس الثلاثاء، إلغاء زيارة وزراء الداخلية الإيطالي والمالطي واليوناني ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة إلى بنغازي، متهمًا الوفد بعدم احترام السيادة الليبية والتنسيق مع حكومته.

وأكد حماد، في بيان:"إلغاء الزيارة المقررة لوزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة وباقي الفريق المصاحب لهم عقب وصولهم لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، وإبلاغهم بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فورًا واعتبارهم غير مرغوب بهم.

وقال بيانتيدوسي: لم يكن هناك أي اعتراض، كان اجتماعا أُلغي في اللحظة الأخيرة بسبب استياء الجانب الليبي من الحماسة المفرطة لبعض المسئولين في الوفد الأوروبي".

- اجتماع الوفد الأوروبي مع حكومة الوحدة في طرابلس

وأجرى الوفد الأوروبي قبل ذلك اجتماعا في العاصمة الليبية طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة ووزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، والمكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية الطاهر الباعور، ووزير العمل والتأهيل علي العابد والذي خصص لمناقشة قضايا الهجرة وأمن الحدود، بحسب بوابة الوسط الليبية.

وأوضح بيانتيدوسي، أن المرحلة الأولى من مهمة طرابلس سارت على ما يرام، وكان الاجتماع مثمرًا وحافلًا بالأفكار البناءة، مضيفاً: إذا كان أي من مؤيدي الهجرة غير المنضبطة مسرورًا بما حدث أمس، فأعتقد أنهم يسيرون في الطريق الخطأ، فلنمضِ قدمًا في علاقات جيدة مع الأطراف الليبية.

- روما تؤكد على متانة العلاقات مع ليبيا

وعن تأثير إلغاء اجتماع بنغازي على العلاقات لليبية - الإيطالية، قال بيانتيدوسي إن أي حادث، مهما كان خطيرًا وغير مدار من قبل إيطاليا، لا أعتقد أنه سيُقوض تعاونًا طويل الأمد، مؤكدًا أن العلاقات مع ليبيا مهيكلة ومبنية على أسس متينة.