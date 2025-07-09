صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يدرس تمديد زيارته إلى واشنطن

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الأربعاء، بأن طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبحث إمكانية تمديد زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتشمل عطلة السبت.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التمديد يأتي خلافا للجدول الزمني الأصلي الذي كان يقضي بعودة نتنياهو إلى تل أبيب غداً الخميس.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك احتمالا لعقد اجتماع ثالث بين نتنياهو و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن موعد اللقاء لم يحدد حتى الآن.

وعقد نتنياهو وترامب اجتماعين يومي الاثنين والثلاثاء، حيث استمر الاجتماع الثاني نحو ساعة ونصف وتركز على تطورات الأوضاع في غزة.

وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن اللقاء الثاني والذي عقد بشكل مفاجئ وبخلاف الجدول الزمني المعلن عنه، ركز على بحث ملفي إيران وغزة، في إطار التنسيق المشترك بشأن التطورات الإقليمية.

وبالتزامن، انطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة مساء الأحد، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن قدم الوسطاء مقترحا جديدا للطرفين يستند إلى خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.