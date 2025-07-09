أيمن أشرف: تاريخي مع الأهلي منعني من الانتقال للزمالك

أكد أيمن أشرف، نجم الأهلي السابق، أنه لا يمانع العودة للعمل داخل جدران النادي الأهلي في أي منصب إداري مستقبلاً، مشددًا في الوقت ذاته على قدرته على مواصلة العطاء داخل الملعب خلال الفترة الحالية.

وقال أيمن أشرف في تصريحات تلفزيوية"العودة للأهلي بأي شكل شرف كبير لي، وسأكون سعيدًا بتلبية أي دعوة من النادي، لكنني أرى أن لدي ما أقدمه كلاعب، ولا يزال لدي طموحات داخل المستطيل الأخضر".

وتطرق مدافع الأهلي السابق إلى كواليس رفضه الانتقال إلى الزمالك، قائلاً: "تلقيت عرضًا من الزمالك في وقت سابق، لكنني رفضته لأنني ارتبطت بتاريخ طويل مع النادي الأهلي، وكنت أعتقد أن الخطوة لن تكون موفقة. كما أن العرض جاء في فترة كان فيها المستشار مرتضى منصور يتولى رئاسة الزمالك، وكنت أرى أن الوضع لا يتناسب مع مسيرتي".

واختتم أيمن أشرف تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكامل لجميع الأندية، لكنه شدد على أن انتماءه الكبير للنادي الأهلي كان دافعًا رئيسيًا في رفضه للعرض المقدم من الغريم التقليدي.