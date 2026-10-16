زيلينسكي يأمل في استعادة خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك سرعتها الكاملة في أوكرانيا

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاؤله باستعادة خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، التي تضطلع بدور محوري في دفاعات أوكرانيا ضد روسيا، سرعتها الكاملة.

وقال زيلينسكي، اليوم الجمعة، عقب مشاركته في اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لم يتم وقف خدمة ستارلينك، لكن جرى خفض حدود سرعتها".

وأوضح زيلينسكي أن خفض السرعة أدى إلى فقدان أوكرانيا القدرة على إسقاط الطائرات المسيرة النفاثة الروسية، وضرب الأهداف العسكرية الروسية متوسطة المدى، وإيصال الغذاء والمياه بالطائرات المسيرة إلى المدنيين القريبين من خط المواجهة.

وأبلغ الرئيس الأوكراني الصحفيين أن وزارة الدفاع الأوكرانية تلقت إشارات من البيت الأبيض تفيد بأن خدمة ستارلينك ستعود إلى مستوياتها السابقة، وإن كان ذلك لم يحدث حتى الآن.

وتدهورت العلاقات بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما أعلن ترامب خططا لتخفيف العقوبات المفروضة على موسكو وشراء وقود الديزل الروسي.

ودعا ترامب إلى استبدال الرئيس الأوكراني، واتهمه بالتسبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية من خلال شن هجمات انتقامية على مصافي النفط الروسية.

وقال إيلون ماسك، مالك شركة ستارلينك وحليف ترامب، إن "الوقت قد حان لرحيل زيلينسكي."

وأكد زيلينسكي أنه رغم التوترات الأخيرة، فإن فريقه على تواصل مع فريق التفاوض الأمريكي، ومن المرجح ترتيب اجتماع خلال الأيام المقبلة.

ويواجه ترامب، الذي تراجعت نسب تأييده إلى مستويات قياسية متدنية جديدة، ضغوطا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة المقررة الشهر المقبل.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين بشأن ما إذا كان ترامب يتخذه كبش فداء قبيل الانتخابات، ابتسم زيلينسكي بتردد ورد قائلا: "هذه إجابتي."