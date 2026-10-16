إيطاليا تحقق مع بن غفير وكاتس وزامير في اتهامات بالتعذيب واختطاف نشطاء أسطول غزة

أعلن المدعي العام في روما، اليوم الجمعة، أن التحقيق في الانتهاكات المزعومة بحق نشطاء إيطاليين شاركوا في أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة في مايو الماضي، وآخرين اعتُقلوا خلال أسطول سابق في أكتوبر من العام الماضي، يشمل 12 شخصية إسرائيلية بارزة، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير.

وبحسب وكالة «سما» الفلسطينية، لا يقتصر التحقيق على بن غفير، الذي أُدرج اسمه في القضية خلال يونيو الماضي، وإنما يمتد إلى كاتس وزامير، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في قيادتي الجيش والشرطة الإسرائيليين.

ووفقًا لتقارير إعلامية إيطالية، تشمل الاتهامات قيد التحقيق التعذيب والاختطاف، والصعود على متن سفينة في انتهاك للقانون الدولي، وسوء ظروف الاحتجاز، والسرقة، والمعاملة المهينة، وانتهاك الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في التمثيل القانوني.

وجاء التحقيق عقب شكاوى تقدم بها 50 مواطنًا إيطاليًا، قالوا إنهم اعتُقلوا على متن الأسطولين في أكتوبر من العام الماضي ومايو من العام الجاري.

وأثارت واقعة اعتقال النشطاء هذا العام ردود فعل غاضبة، بعدما نشر بن غفير بنفسه تسجيلًا مصورًا يُظهر إهانة النشطاء عقب اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز احتجاز في ميناء أسدود. وأظهر التسجيل النشطاء معصوبي الأعين، جاثمين على ركبهم ووجوههم متجهة نحو الأرض.

وفي أعقاب الواقعة، انتقد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تصرفات بن غفير، معتبرًا أنه بلغ «أحطّ المستويات».