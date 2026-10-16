الرئيس الأوكراني يطلب دعما إضافيا من الاتحاد الأوروبى بقيمة 70 مليار يورو لعام 2027

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طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة من قادة الاتحاد الأوروبي تقديم دعم إضافي خلال السنوات المقبلة.

وقال زيلينسكي لقادة الاتحاد الأوروبي اليوم خلال مشاركته في قمة القادة في بروكسل "ستُكلّف الحرب 155 مليار يورو "174.3 مليار دولار" العام المقبل، ونحتاج منكم على الأقل 70 مليار يورو إضافية للدفاع والتسليح وتعزيز قدرتنا على الصمود".

وأضاف، "هذا مبلغ واقعي، وأطلب منكم توفير هذا الدعم".

وكان وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو قد صرح الشهر الماضي بأن بلاده تفتقر إلى 32.6 مليار دولار من الدعم الاقتصادي و45 مليار دولار من الدعم الدفاعي.

وقدّم الاتحاد الأوروبي قرض دعم لكييف العام الماضي بقيمة إجمالية قدرها 90 مليار يورو لعامي 2026 و2027، ويدعو حلفاء أوكرانيا الدوليين إلى زيادة تمويلهم.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد صرح أمس الخميس بأن أوروبا ستضطر إلى زيادة دعمها المالي لأوكرانيا، وذلك قبل المحادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي.