كاريك: مانشستر يونايتد جاهز للفوز على ليدز رغم تراجع النتائج

أكد مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن الأجواء داخل النادي تسودها حالة من الحماس والتعاون، نافيًا ما يتردد بشأن وجود أزمات داخل الفريق، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليدز يونايتد، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وقال كاريك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن هناك روحًا إيجابية داخل النادي، مشيرًا إلى وجود تعاون كبير بين اللاعبين والجهاز الفني، رغم النتائج غير المرضية منذ انطلاق الموسم الحالي.

وأضاف المدير الفني أنه يثق في قدرة الفريق على تجاوز المرحلة الحالية والعودة إلى طريق الانتصارات، مستشهدًا بما قدمه مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الماضي.

وتطرق كاريك إلى أزمة الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع الفريق، وتصريحاته السابقة تجاه إدارة النادي، مؤكدًا أن الأمر انتهى بعد اعتذار اللاعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على جاهزية فريقه لمواجهة ليدز، ورغبته في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، محذرًا في الوقت نفسه من صعوبة المباراة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط، وفقًا للبيانات الواردة في الخبر.