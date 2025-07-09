منظمات دولية تحذر من «المدينة الإنسانية» في غزة: شائنة وغير إنسانية

قالت منظمة العفو الدولية، إن خطط وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لتجميع سكان قطاع غزة في "المدينة الإنسانية" شائنة وغير إنسانية، في حين شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن هذه الخطوة تصعيد خطير في مسار الإبادة الجماعية.

وأضافت المنظمة، أن على الدول الامتناع عن دعم النقل غير المشروع للفلسطينيين أو ترحيلهم كي لا تتورط في جرائم إسرائيل، وفقا لموقع الجزيرة.

كما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تخطط لاحتجاز سكان قطاع غزة قسرًا في معسكر اعتقال مُغلق فوق أنقاض رفح.

وأضاف أن الخطة الإسرائيلية التي كشف عنها كاتس لنقل سكان غزة إلى "منطقة إنسانية" تمثّل تصعيدًا خطيرًا في مسار الإبادة الجماعية المتواصلة.

وقال إن تصريحات كاتس بشأن استغلال وقف إطلاق النار المؤقت تُظهر أن الغاية من الهدنة ليست وقف الإبادة الجماعية، بل منح الجيش الوقت والظروف الميدانية لإنشاء معسكرات اعتقال جماعية.

وأوضح أن الخطة تنصّ على نقل 600 ألف فلسطيني بعد إخضاعهم "لفحوصات أمنية" مع فرض قيود مشددة على حركتهم ومنعهم من مغادرة المنطقة.

وأشار إلى أن الخطة تجسّد خطوة متعمّدة لإفراغ غزة من سكانها وفرض واقع ديمغرافي جديد بالقوة.

وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن خطورة المخطط تتضاعف في ضوء ترحيب وزير الدفاع بما وصفه بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين، في إشارة إلى تبنّي إسرائيل لسياسة التهجير الخارجي.

وقال إن تجميع سكان غزة في الجنوب لا يمثّل غاية إنسانية، بل مرحلة انتقالية ضمن خطة ممنهجة لتفريغ غزة من سكانها في امتداد مباشر لسياسات الاقتلاع والتطهير العرقي.

ووصف المخطط بكونه انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويندرج ضمن أفعال التهجير القسري والاضطهاد والفصل العنصري.

وقال المرصد إن إطلاق تسميات مثل "منطقة إنسانية" أو "منطقة عبور إنساني" على هذه المخيمات لا يمثّل إلا تلاعبًا مقصودًا بالمصطلحات بهدف تبرير سياسات قسرية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي في غزة.