لا يزال حادث اندلاع الحريق في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة يشغل الرأي العام، لما خلّفه من آثار مباشرة على الحياة اليومية، بدءًا من خدمات الاتصالات والإنترنت، مرورًا بالأنظمة الإلكترونية والتطبيقات البنكية، وصولًا إلى حركة النقل والمطارات.

أعاد الحادث للأذهان مشاهد مماثلة لحرائق ضخمة شهدتها العاصمة على مدار العقود، لا سيما تلك التي التهمت مباني تاريخية ومؤسسات سيادية وثقافية، وتركّت أثرًا بالغًا في الذاكرة المصرية. وفيما يلي أبرز هذه الوقائع:

- حريق القاهرة – 26 يناير 1952

في صباح السبت 26 يناير 1952، اندلع حريق هائل التهم خلال ساعات نحو 700 محل وسينما وكازينو وفندق ونادٍ ومكتب في قلب القاهرة.

وجاء ذلك بعد يوم من المواجهات المسلحة بين الشرطة المصرية وقوات الاحتلال البريطاني بالإسماعيلية، التي أسفرت عن استشهاد خمسين من رجال الشرطة وإصابة أكثر من سبعين، عقب رفضهم تسليم أسلحتهم، ما جعل من اليوم عيدًا رسميًا للشرطة.

وبعد انتشار أخبار المعركة، اندلعت احتجاجات واسعة في القاهرة. تمردت وحدات "بلوكات النظام" في العباسية، وخرج طلاب المدارس والجامعة والأزهر في مظاهرات طالبت بقطع العلاقات مع بريطانيا، فيما توجهت الحشود لقصر عابدين ومجلس الوزراء، بينما العاصمة كانت على حافة انفجار شعبي شامل.

وتزامن ذلك مع اندلاع النيران في مناطق متفرقة بوسط المدينة. وتشير روايات - منها ما أورده موقع "الملك فاروق" - إلى أن الشرارة بدأت بتمرد عمال الطيران بمطار ألماظة، وتضامن أفراد الشرطة مع زملائهم. ووفقًا لكتاب "أعظم الأحداث المعاصرة" لفؤاد صالح السيد، كان النظام الملكي يتآكل داخليًا، وسط تصعيد بريطاني بالمدن، وإصرار على استمرار الاحتلال.

ورغم أن التحقيقات لم تنتهِ إلى نتائج حاسمة، فإن تسريبات صحفية لاحقة ألمحت إلى تورط بريطاني محتمل، خاصة مع إخلاء مقار الشركات والبنوك البريطانية قبيل الحريق، وغياب موظفيها يوم الواقعة.

- حريق الأوبرا الخديوية – 1971

في 28 أكتوبر 1971، اندلع حريق مدمّر في دار الأوبرا الخديوية بميدان الأوبرا، أتى على المبنى التاريخي بالكامل، وألحق دمارًا بإحدى أعرق مؤسسات الفن والثقافة بمصر. ورغم عدم وقوع وفيات، إلا أن الخسارة الثقافية والمعمارية كانت فادحة، خصوصًا أن المبنى أُنشئ في القرن التاسع عشر واحتضن عروضًا شهيرة منذ افتتاحه عام 1869.

- حريق مجلس الشورى – أغسطس 2008

اندلع حريق هائل في مبنى مجلس الشورى المصري ومبنى مجاور لمجلس الشعب، استمر لساعات وسط محاولات مكثفة للسيطرة عليه، بمساعدة مروحيات عسكرية ألقت المياه جوًا، بعد تعذر الإطفاء من الأرض.

وأتت النيران على الطوابق الثلاثة، وتسببت في سقوط الأسقف والنوافذ، فيما غطّى الدخان الكثيف سماء وسط القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا، معظمهم من رجال الإطفاء، بينما جرى إخلاء الموظفين دون إصابات. واحتشد آلاف المواطنين خلف الطوق الأمني لمتابعة الحدث وتوثيقه بهواتفهم.

- حريق كنيسة أبي سيفين – أغسطس 2022

شهدت منطقة إمبابة حريقًا مأسويًا في كنيسة أبي سيفين خلال قداس الأحد، أسفر عن وفاة 41 شخصًا، بينهم أطفال، وإصابة آخرين بسبب التدافع والاختناق.

ورجّحت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، بينما واجهت فرق الإنقاذ صعوبات بالغة في الوصول السريع بسبب ضيق الشوارع وتكدس المواطنين في محيط الكنيسة.