وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: الحاجة ملحة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

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تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، يوم الأربعاء ٩ يوليو، وذلك في إطار الاتصالات المكثفة الدورية بين الوزيرين لمتابعة التطورات الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي، أطلع نظيره الفرنسي على آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن والأسرى ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وشدد على الحاجة الملحة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى الترتيبات التي تقوم بها مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة عقب التوصل لوقف إطلاق النار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية. ك

كما تناول الوزيران المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية.

ونوه وزير الخارجية بالأولوية التي توليها مصر لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين توافقا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران؛ لخفض التصعيد، وفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي لمعالجة الشواغل الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأكد الوزير عبد العاطي، في هذا السياق الدور المحوري لمجموعة E3 في دعم مسار المفاوضات؛ للتوصل لتسوية تسهم في خفض التصعيد في الإقليم.