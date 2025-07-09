تارا عماد تبدأ تصوير مشاهدها في حكاية Just You ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

بدأت الفنانة تارا عماد تصوير مشاهدها في حكاية "Just You"، ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل.

الحكاية مكونة من 5 حلقات، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي نفسي، حيث تقدم تارا عماد شخصية "سارة"، صحفية طموحة ومجتهدة، تظهر للجميع كشخصية قوية، لكنها في الحقيقة تعاني من هشاشة داخلية وتعقيدات نفسية تظهر تدريجًا خلال الأحداث.

وفي تصريحات صحفية، أبدت تارا عماد سعادتها بالمشاركة في حكاية "Just You"، مؤكدة على أن اسم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" جذب انتباهها بشدة، لأنه يعبر عن واقع كثير من الأشخاص، ممن يُخفون مشاعرهم خلف قناع من الصلابة.

وأضافت تارا عماد، أن الشخصية التي تقدمها في الحكاية تُعد من أصعب الأدوار التي خاضتها حتى الآن، لما تحمله من تحولات نفسية عميقة وتناقضات إنسانية، مشيرة إلى أن السيناريو المحكم كان عاملًا حاسمًا في قرار مشاركتها.

كما أوضحت أن خلفيتها الشخصية ساعدتها في فهم الشخصية بشكل أعمق، إذ أن والدتها كانت تعمل صحفية، كما أن لديها خبرات شخصية سابقة قريبة من الوسط الإعلامي، مما منحها واقعية في تجسيد "سارة".

جدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" من إنتاج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم 7 حكايات، كل منها 5 حلقات بفريق عمل مستقل، ويشارك تارا عماد في بطولة "Just You" الفنانين عمرو جمال، وبسمة داوود، ووفاء صادق، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم.