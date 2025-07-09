لجنة خبراء الطاقة المتجددة تعقد اجتماعها الأول في الجامعة العربية

عقدت لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة اجتماعها، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة مجموعة من الخبراء من الدول العربية الأعضاء العاملين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات على رأسها الشبكة العربية للهيدروجين النظيف والمبادرة العربية لتعزيز أسواق الكربون لمشروعات الطاقة المستدامة إلى جانب مواضيع كفاءة الطاقة و أهمها التحضير للمنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمعرض المصاحب، بالإضافة إلى التعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد، أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، على أهمية الموضوعات المطروحة للبحث خلال الاجتماع و أبرزها إستراتيجية العمل العربي المشترك الخاصة بالهيدروجين النظيف.

كما أكد على أهمية الإجتماع في ضوء تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.