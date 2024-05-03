تير شتيجن على موعد مع رقم تاريخي أمام جيرونا

يستعد الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى نادي برشلونة، لتسجيل رقم مميز خلال لقاء جيرونا، في بطولة الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على جيرونا، مساء يوم السبت، في الأسبوع الـ34 من الليجا، والمقررة على ملعب مونتيليفي.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، سيلعب غدًا تير شتيجن مباراته رقم 409 مع برشلونة.

الحارس الألماني المخضرم سيفض الشراكة مع داني ألفيس في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع البارسا، وسيُصبح ثاني أكثر لاعب أجنبي مشاركةً في تاريخ البارسا.

كما أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا على بُعد مباراتين من الوصول إلى 410 مباراة ومُعادلة رقم زوبيزاريتا أسطورة حراسة المرمى السابق، كثاني أكثر حارس مشاركةً في تاريخ البلوجرانا، بعد فيكتور فالديز صاحب الـ (535 مباراة).

ويعد التحدي الكبير لشتيجن هو تحطيم رقم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي صاحب (778 مباراة).

ويرتبط الحارس الألماني المخضرم بعقد مع الفريق الإسباني حتى 2028.