وفاة 6 أشخاص وإصابة العشرات في تدافع عند معبد في غرب الهند

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في تدافع في تجمع ديني في ولاية جوا غربي الهند في وقت مبكر من اليوم السبت، بحسب وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا.

ونقلت الوكالة عن الشرطة القول إن التدافع وقع بعدما احتشد آلاف الزوار في الممرات الضيقة المؤدية إلى معبد في قرية شيرجاو التي تبعد نحو 40 كيلومترا من باناجي عاصمة الولاية.

وحضر عشرات الآلاف من الزوار من جوا والولايتين المجاورتين ماهاراشترا وكارناتاكا المهرجان الهندوسي السنوي في معبد سري لايراي ديفي.

ونقلت الوكالة عن مدير عام الشرطة ألوك كومار أن التدافع حدث نتيجة لسقوط الأشخاص الذين كانوا واقفين على منحدر بالقرب من المعبد، مما أدى إلى سقوط الأشخاص على بعضهم البعض.

ونقل المصابون إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج. وأمرت السلطات بفتح تحقيق في الحادث.

يشار إلى أن حوادث التدافع المميتة شائعة نسبيا في المهرجانات الدينية الهندية حيث غالبا ما تتجمع الحشود في مناطق صغيرة.

وفي يناير الماضي، لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب كثيرون آخرون في تدافع فيما هرع عشرات الآلاف من الهندوس للاستحمام في نهر مقدس في مهرجان ماها كومبه الهندي الضخم وهو أكبر تجمع ديني في العالم.