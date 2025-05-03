يسري نصر الله: بعض صناع الفن يشعرون بالغيرة أو القلق من التكنولوجيا

قال المخرج يسري نصر الله، إنَّ الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لم يكونا يومًا عدوين للفن أو الفنان، بل على العكس.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، أن التاريخ يثبت أن الإبداع كان دومًا يسير جنبًا إلى جنب مع التقدم التكنولوجي، منذ بدايات الحضارات وحتى الآن.

وردًا على سؤال حول موقفه من دخول الذكاء الاصطناعي في صناعة الفن، أجاب نصر الله: «مفيش حاجة اسمها مع أو ضد»، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا هي جزء من الواقع وليست قضية خلافية يمكن التصويت عليها.

وتابع: «الحاجات الوحيدة اللي ممكن أبقى معاها أو ضدها هي التصويت في الانتخابات.. لكن لو السؤال مع أو ضد جرائم القتل، فهذا سؤال ليس منطقيًا لأن الواقع موجود ولابد من التعامل معه».

وأوضح نصر الله أنَّ بعض صُنّاع الفن يشعرون بالغيرة أو القلق من التكنولوجيا، حيث يعتبرونها خطرًا على اللمسة الفنية والجانب الإنساني في العمل الفني.

لكنه عقّب: «هذا غير صحيح.. التكنولوجيا ليست عدوًا للفنان»، مشددًا على أن التكنولوجيا دائمًا ما كانت شريكة في الإبداع.

وأشار نصر الله، إلى أن الفنان الذي لا يستطيع مواكبة التكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي أو الواقع الافتراضي، هو الذي يعاني من تقصير في أدواته.