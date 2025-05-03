الرئاسة التركية: لن نفتح مجالنا الجوي أمام طائرة نتنياهو المتوجهة لأذربيجان

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأكد المكتب أن «تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، ولا تنوي استثناء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم» الإخبارية.

ومن المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 مايو الجاري، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق.

من جهتها، نفت الخارجية التركية، صحة الادعاءات بشأن السماح لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باستخدام المجال الجوي التركي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، في بيان، اليوم السبت، إن «الادعاءات بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي حصلت على إذن بالتحليق فوق الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق، ولم نتلق أي طلب في هذا الاتجاه».