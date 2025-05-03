سانا: شهيد و4 مصابين في غارات إسرائيلية متفرقة على سوريا

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أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، فجر السبت، بوقوع سلسلة من الغارات الجوية التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في سوريا.

وقالت الوكالة، إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح.

ونقلت الوكالة عن مراسلها في ريف دمشق، استشهاد مدني جراء غارات إسرائيلية استهدفت محيط مدينة حرستا.

وأفاد «سانا»، بإصابة أربعة أشخاص جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمحيط قرية شطحة، في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأشارت الوكالة إلى وقوع غارتين إسرائيليتين منفصلتين في درعا؛ الأولى استهدفت محيط مدينة إزرع، والثانية استهدفت محيط بلدة موثبين في ريف درعا الشمالي.