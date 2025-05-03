صلاح على موعد مع التاريخ أمام تشيلسي

يقف النجم المصري محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتاج إلى مساهمة تهديفية واحدة فقط لمعادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات في موسم واحد عبر تاريخ المسابقة.

صلاح، الذي سبق أن حطم الرقم القياسي لأكثر عدد من المساهمات في موسم مكون من 38 مباراة، سجل حتى الآن 28 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة خلال موسم 2024-2025، ليصل إجمالي مساهماته إلى 46.

وفي حال تسجيله أو صناعته لهدف إضافي، سيعادل رقم الأسطورتين أندرو كول (1993-1994) وآلان شيرر (1994-1995)، اللذين حققا 47 مساهمة تهديفية في موسم كان يتكوّن من 42 مباراة.

وقبيل المواجهة المرتقبة بين ليفربول وتشيلسي يوم الأحد، ذكرت شبكة "أوبتا" عددًا من الإحصائيات اللافتة حول أرقام صلاح القياسية:

تسجيل هدفين فقط سيمنح صلاح مكانًا مشتركًا مع أندرو كول في المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليغ، برصيد 187 هدفًا.

كما تفصله تمريرتان حاسمتان عن معادلة الرقم القياسي لأكثر تمريرات حاسمة في موسم واحد، والمسجل باسم تييري هنري (2002-2003) وكيفن دي بروين (2019-2020) برصيد 20 تمريرة.

ويتصدر صلاح قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خارج الديار في موسم واحد، بعدما ساهم بـ27 هدفًا في 17 مباراة خارج ملعبه (16 هدفًا و11 تمريرة حاسمة).