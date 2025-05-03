دعوات لإسرائيل للسماح بدخول الصحفيين بدون قيود إلى غزة

دعت رابطة الصحافة الأجنبية، اليوم السبت إسرائيل إلى السماح للصحافيين بالدخول "بدون قيود" إلى غزة، حيث لم يتمكّن أي صحفي أجنبي من التوجه إلى القطاع بشكل مستقل منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

وقالت الجمعية، في بيان نُشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: «ندعو إسرائيل إلى احترام المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والسماح بدخول الصحفيين إلى غزة بدون قيود»، بحسب وكالة فرانس برس.

وتضم رابطة الصحافة الأجنبية مئات من الأعضاء العاملين في مؤسسات إعلامية أجنبية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأعربت الجمعية عن صدمتها وحزنها من أنه، بعد 18 شهرا من الحرب، ما زالت إسرائيل تفرض حظرا غير مسبوق يمنع الصحفيين الأجانب من دخول غزة.

وأشادت الرابطة بالزملاء الفلسطينيين الذين يواصلون تغطية الأحداث رغم المخاطر التي تهدد حياتهم، لكنها لاحظت أن القيود الإسرائيلية المفروضة تضر بالتغطية المستقلة بشكل بالغ وتمنع العالم من رؤية الصورة الكاملة لما يجري في غزة.

وباستثناء وحيد لصحافية من شبكة "سي إن إن" الأمريكية، لم يتمكّن أي صحافي أجنبي من دخول القطاع.

وكان مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أصدر بيانا الجمعة قال فيه: «لا يمكن الحديث عن وجود صحافة حرة في الأرض الفلسطينية المحتلة إذا كان الصحفيون يُقتلون ويتعرضون للتهديد بسبب عملهم».

وأضاف أن استهداف الصحفيين يُعدّ انتهاكا لكل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.