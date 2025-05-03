رمضان يكشف تفاصيل تقديم استقالته في الأهلي

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي السابق بالأهلي تفاصيل تقديم استقالته من منصبه في النادي، وذلك بعد خروج الفريق الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال محمد رمضان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر تو: "بعد مباراة صن داونز الجنوب إفريقي كنت متأكدًا من إقالة الجهاز الفني، وأن الجماهير ستكون غاضبة تجاه الجميع".

وأضاف: "أبلغت محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بأن يطلب من جميع المسئولين حول الفريق تقديم استقالته.. صليت استخارة قبل تقديم استقالتي من النادي".

وتابع: "أثناء صلاة الاستخارة وجدت نفسي أفكر في صياغة طلب الاستقالة دون أن أشعر، ولم أصدق ذلك، شعرت براحة كبيرة بعد ذلك، لذلك قدمت استقالتي".

وأتم محمد رمضان تصريحاته قائلًا: "الشغف لدي كان العمل في منصب المدير الرياضي، لكن معظم عملي في الأهلي كان في منصب مدير الكرة، لقد عملت في ذلك المنصب 30 عامًا من قبل".