حبس مدرس بتهمة التعدي على 3 طالبات داخل مدرسة في الإسكندرية

قررت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس "ع.م.ع"، مدرس، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على 3 طالبات داخل إحدى المدارس.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة، ومدّها بسجل المتهم المهني والسلوكي، وسماع أقوال شهود الواقعة من زميلات الطالبات، ومُراجعة كاميرات المراقبة بالمدرسة، وكذلك سماع أقوال مسؤولي المدرسة التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

وتلقّت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من أولياء أمور 3 طالبات، يتهمن مدرسًا بالتعدي عليهن داخل إحدى المدارس الواقعة في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحريات الأولية قيام أولياء أمور الطالبات الثلاث، في مدرسة ابتدائية بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بتحرير محضر ضد المدرس، يتهمونه فيه بهتك عرض بناتهم.

وذكرت الفتيات في التحقيقات أن المتهم قام بملامسة مناطق متفرقة من أجسادهن أثناء الدراسة، وفور علم ذويهن بالواقعة، توجهوا لتحرير محضر ضده، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها المتقدّم.