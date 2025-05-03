اتهمت وزارة الخارجية السودانية، السبت، قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة ضد المدنيين في مدينة النهود بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد، قتل على إثرها 300 شخص.

وقالت الخارجية السودانية في بيان: «تواصل مليشيا الدعم السريع ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والمذابح والتطهير العرقي في أنحاء مختلفة من البلاد»، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت: «ارتكبت هذه المليشيا خلال اليومين الماضيين مجزرة بشعة جديدة ضد المدنيين في مدينة النهود، وكان القتل يجري خلالها على أسس عرقية، وبلغ عدد الضحايا حتى الآن نحو 300 قتيل».

وجددت مطالبة مجلس الأمن والفاعلين الدوليين بالتخلي عن «التساهب واللامبالاة تجاه مليشيا الدعم السريع».

وسبق أن أعلنت قوات الدعم السريع، في بيان، اليوم، السيطرة على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، بعد يوم من سيطرتها على مدينة النهود.

والجمعة، أعلنت قوات الدعم السريع إحكام سيطرتها على مدينة النهود، وتسلم مقر رئاسة اللواء 18 مشاة للجيش بالمدينة، بعد معارك بين الجانبين.

وكانت مدينة النهود تحت سيطرة الجيش، وتحولت منذ يوليو 2024 إلى العاصمة الإدارية المؤقتة لولاية غرب كردفان، عقب سقوط عاصمتها الأصلية الفولة بيد الدعم السريع.