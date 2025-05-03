الهلال يُعلن رحيل جيسوس

أعلن نادي الهلال السعودي، صباح اليوم السبت، إنهاء علاقته التعاقدية مع المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، وذلك في أعقاب خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء في البيان الرسمي الذي نشره النادي عبر حسابه على منصة "إكس":" اتفق مجلس إدارة شركة نادي الهلال مع مدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم البرتغالي جورجي جيسوس على إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط الطرفين، مثمنًا الجهود التي بذلها الجهاز الفني منذ الموسم الماضي."

وأضاف النادي في بيانه:" قرر مجلس الإدارة تكليف الكابتن محمد الشلهوب بقيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري روشن السعودي."

وكان الهلال قد ودع دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام نادي العين الإماراتي بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي أثارت موجة من الانتقادات وأدت إلى إعادة النظر في مستقبل الجهاز الفني.

يُذكر أن جيسوس تولى قيادة الهلال في فترته الثانية مع النادي مطلع الموسم الجاري، وحقق خلالها نتائج مميزة على الصعيد المحلي، قبل أن تتراجع نتائج الفريق آسيويًا، ويأمل أنصار الهلال أن ينجح الشلهوب، أحد رموز النادي التاريخيين، في إعادة التوازن وتحقيق نهاية إيجابية للموسم.