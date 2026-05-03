محافظ سوهاج: توريد 72 ألف طن قمح منذ بداية موسم 2026

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن استلام مراكز التجميع والصوامع والشون المنتشرة في أرجاء المحافظة نحو 72 ألف طن من محصول القمح منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف شهر أبريل الجاري، مشيدًا بالدور الوطني للمزارعين في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأكد المحافظ، خلال متابعته الميدانية لسير العمل في 15 موقعًا تخزينيًا مجهزًا، أن لجان الفحص الفني تمارس دورًا رقابيًا حازمًا لضمان جودة الأقماح الموردة، حيث تم استبعاد 1443 طنًا لعدم مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة، حرصًا على سلامة المخزون الاستراتيجي للدولة.

وشدد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، على ضرورة الصرف الفوري للمستحقات المالية بالأسعار المعلنة، التي تبلغ 2500 جنيه للإردب لدرجات النظافة العالية، مع توجيه غرفة العمليات المركزية بتذليل كل المعوقات اللوجستية التي تواجه عملية الحصاد والتوريد في المساحات المستهدفة، والتي تصل إلى 199 ألف فدان، وذلك سعيًا لتحقيق المستهدفات القومية الرامية إلى تقليص حجم الاستيراد من الخارج.